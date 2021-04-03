Зеленский объявил о начале борьбы с пропагандой во всем мире

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко — бывшего начальника департамента офиса Генерального прокурора. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал «Обозреватель».

По словам Зеленского, Центр противодействия дезинформации должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.

По этому вопросу Украина тесно начнет сотрудничать с западными партнерами, включая НАТО, в которых уже есть такой опыт, подчеркнул он.

9 марта Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, орган создается на базе Совета национальной безопасности и обороны. Он пояснил, что цель пропагандистов, которые работают против Украины — «дестабилизировать ситуацию внутри страны и разъединить Украину с ее союзниками». Именно поэтому власти приняли решение объявить войну дезинформации.

Полина Лысенко окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Право», она является кандидатом юридических наук. В 2013-2015 годах работала младшим юристом в частной юридической компании. В 2015-2019 годах Лысенко была помощницей первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро. С сентября 2020 она возглавляла департамент информационной политики и связей с общественностью «Укрзализныци». А до нового назначения занимала должность начальника департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов офиса Генерального прокурора Украины.