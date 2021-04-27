Украина нашла способ победить Россию в информационной войне

Госсекретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Александр Баньков заявил, что Киев может одержать победу над Москвой в информационной войне при помощи мозгов и креативности, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинские дипломаты должны пропагандировать имидж своей страны: проводить больше публичных мероприятий, чаще выходить в информационное пространство для того, «чтобы нивелировать то, что навязывается российской пропагандой местной аудитории об Украине».

9 марта украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, орган создается на базе Совета национальной безопасности и обороны. Он пояснил, что цель пропагандистов, которые работают против Украины, — «дестабилизировать ситуацию внутри страны и разъединить Украину с ее союзниками». Именно поэтому власти приняли решение объявить войну дезинформации.