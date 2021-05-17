Ворон ограбил известного писателя и закинул его кошелек на дерево

Ворон ограбил известного писателя в городе Флашинг, графство Корнуолл, и оставил его кошелек на дереве в частном владении. Об этом сообщает Metro.

41-летний Вайл Менмуир (Wyl Menmuir), номинировавшийся на Букеровскую премию в 2016 году, отправился поплавать на местный пляж. Он уже выбирался на берег, когда заметил, что в его вещах роется ворон.

«Я выходил из воды и увидел, что ворон вытащил мои штаны из сумки», — вспоминал Менмуир.

Птица вытащила из кармана штанов кошелек британца, взлетела на ближайшее дерево и принялась потрошить добычу. Не найдя ничего интересного для себя, ворон разбросал деньги и банковские карточки по веткам и улетел.

Кроме того, дерево на которое сбежал «грабитель», находилось на частной территории, и Менмуиру пришлось объяснять хозяевам, в какую дурацкую ситуацию он попал, прежде чем они пустили его в сад.

В итоге писателю пришлось залезть на дерево и собрать разбросанные вещи. «Я собирался на этой неделе встретиться с читателями и поговорить о моей новой книге, но похоже все вопросы будут о том, как меня ограбила птица», — посмеялся Менмуир.

Ранее сообщалось, что страус эму украл и съел дорогую серьгу из уха посетительницы австралийского зоопарка. Когда женщина наклонилась к птице, чтобы сделать селфи, страус украл и съел ее серьгу марки Tiffany & Co, стоившую 550 австралийских долларов (32,5 тысячи рублей).