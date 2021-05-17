У отца Цоя угнали машину

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт обратился в полицию с заявлением об угоне машины. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Утром 15 мая 83-летний Цой не обнаружил свой синий автомобиль марки Volkswagen, который припарковал возле дома на Гражданском проспекте в час ночи. На следующий день он обратился в полицию, оценив сумму ущерба в 250 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку заявления Цоя.

В сентябре 2020-го сообщалось, что Роберт Цой и сын фронтмена группы «Кино» Александр Цой направили президенту России Владимиру Путину сообщение с просьбой разобраться с фильмом о музыканте, снятым Алексеем Учителем. Роберт Цой позже опроверг эту информацию, заявив, что давал режиссеру разрешение на съемки киноленты.