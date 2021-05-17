В Петербурге нашли машину отца Цоя

Машину Роберта Цоя, отца рок-музыканта Виктора Цоя, нашли в Санкт-Петербурге неподалеку от места, где ее оставлял владелец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 17 мая.

«Роберт Цой сообщил, что оставил машину во дворе дома на Гражданском проспекте, но она пропала. Она была на штатной сигнализации», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что автомобиль обнаружили после осмотра дворов неподалеку от того места, где Цой ее припарковал.

83-летний мужчина мог забыть, где припарковался, уточнил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

Ранее в понедельник стало известно, что Цой обратился в полицию с заявлением об угоне синего автомобиля марки Volkswagen, который он припарковал на Гражданском проспекте в час ночи. Заявитель оценил сумму ущерба в 250 тысяч рублей.