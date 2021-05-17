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Стало известно о 60-тысячной секретной армии США

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Фото: Zach D Roberts / NurPhoto via Getty Images

США за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию, члены которой выполняют различные задания Пентагона как внутри страны, так и за рубежом. Об этом стало известно изданию Newsweek по результатам двухлетнего журналистского расследования.

По данным американской газеты, в общей сложности в тайную сеть входят как минимум порядка 60 тысяч человек, при этом реальное количество таких агентов может оказаться еще больше. В программе задействованы около 130 частных организаций, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций. Ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более 900 миллионов долларов, подсчитало Newsweek. Эти средства идут, в частности, на изготовление фальшивых документов для агентов, действующих под вымышленными именами, оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Отмечается, что около половины всех сотрудников тайной сети составляют агенты из Сил спецопераций. Некоторые из них работают в зонах боевых действий, например, в Пакистане и Западной Африке, отслеживая террористов, однако чаще всего их задействуют для выполнения задач в таких недружественных США странах, как Иран и Северная Корея. Также в секретную армию входят специалисты военной разведки, работающие под прикрытием в разных странах.

Кроме того, пишет издание, в рамках тайной сети действуют тысячи специалистов по кибербезопасности и сбору разведданных, доступных в интернете. Члены этого подразделения занимаются в том числе обеспечением безопасности деятельности всей сети, помогая скрывать информацию обо всех людях и организациях, принимающих участие в секретных миссиях Пентагона.

Таким образом, отмечает Newsweek, шпионы, работающие на Пентагон, действует примерно так же, как агенты России и Китая, которых официальный Вашингтон регулярно обвиняет в проведении аналогичных преступных операций.

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