В России оценили угрозу 60-тысячной секретной армии США

Созданная в США 60-тысячная секретная армия является исполнителем заказов Минобороны. Благодаря этому Пентагон легко может снять с себя ответственность, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Чтобы не привлекать определенные регулярные американские войска, чтобы не нести на серьезном дипломатическом уровне ответственность, США привлекают частные военные компании (ЧВК). Потом им всегда легко откреститься и сказать, что это действует какая-то коммерческая организация, к которой якобы государство, Пентагон отношения не имеют. По сути дела, США в лице Пентагона являются заказчиками их услуг, и они выполняют определенные задачи», — сказал парламентарий.

Шерин добавил, что подобные ЧВК давно существуют в США. По его словам, сложно сказать, несут ли они какую-либо угрозу для России — все зависит от того, какая задача будет поставлена перед ними. «Частные военные компании используются косвенно против Российской Федерации на территории других стран — это факт. Эти ЧВК могут охранять те или иные объекты, являться инструкторами для каких-то бандформирований, являться компаниями, которые осуществляют сопровождение тех или иных грузов, которые поставляются бандформированиям, против которых работают Военно-космические силы России», — сказал он.

Собеседник «Ленты.ру» выразил мнение, что России также необходимо принимать закон о ЧВК для соблюдения национальных интересов. На уточняющий вопрос, планируются ли подобные законопроекты, Шерин отметил, что они пока не получают одобрения российского правительства.

17 мая издание Newsweek по результатам двухлетнего журналистского расследования сообщило о наличии в США секретной армии. В общей сложности в тайную сеть входят порядка 60 тысяч человек, при этом реальное количество таких агентов может оказаться еще больше. В программе задействованы около 130 частных организаций, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций. Ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более 900 миллионов долларов.