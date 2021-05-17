Подозреваемый в обстреле телеканала бывший депутат Рады попал в реанимацию

Бывший депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко, подозреваемый в создании частной военной компании (ЧВК) и обстреле здания телеканала, попал в реанимацию. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила его жена Наталья, пишет портал «Гордон».

По ее словам, Семенченко был отправлен в кардиореанимацию на выходных. На 17 мая назначено судебное заседание по делу о ЧВК. Бывшего депутата конвоируют на скорой из реанимации в зал суда, утверждает его супруга. Она назвала происходящее беззаконием и произволом.

В марте Служба безопасности Украины заявила, что бывшие депутаты Семен Семенченко и Евгений Шевченко создали незаконную ЧВК, ввозили из России военные запчасти и товары двойного назначения без таможенного оформления, а затем продавали их госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Семенченко был заключен под стражу. В мае СБУ объявила, что экс-депутат также подозревается в организации обстрела телеканала «112 Украина» из гранатомета в июле 2019 года.