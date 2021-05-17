Расстрельную группу для казни возродили в США

Расстрельную группу для казни возродили в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает The Independent.

Губернатор-республиканец Генри Макмастер (Henry McMaster) принял закон, который обязывает приговоренных к смертной казни заключенных выбирать между расстрелом и смертью на электрическом стуле. Закон был принят в ответ на нежелание фармацевтических компаний поставлять препараты для смертельных инъекций в должном количестве.

Ранее смертельная инъекция была методом казни, применяемым в штате по умолчанию. Однако Южная Каролина не могла получить препараты в течение нескольких лет, и большинство преступников были казнены на электрическом стуле.

До этого расстрел в качестве метода казни применялся в США в штате Юта в 2010 году. По словам директора по связям с общественностью Департамента исправительных учреждений штата Кристи Шайн (Chrysti Shain), система применения этого метода в Южной Каролине еще разрабатывается.

Шайн добавила, что пока неизвестно, когда власти штата начнут казнить преступников путем расстрела. Она подчеркнула, что сотрудники исправительных учреждений, ответственные за исполнение приговора, «постоянно обучаются выполнять свои обязанности».

До этого сообщалось, что число казней в мире в 2020 году достигло минимума за последние десять лет. Согласно документу, в прошлом году были казнены по меньшей мере 483 человека. В то же время годом ранее сообщалось о 657 подобных случаях. В рекордном 2015 году было зафиксировано 1634 казни.