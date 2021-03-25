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На юге США впервые запретили смертную казнь

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Фото: Steve Helber / AP

Американский штат Вирджиния запретил смертную казнь — это первый подобный случай на юге США. Соответствующий указ подписал губернатор штата, пишет NPR.

Отмечается, что причину для такого решения увидели в том числе в проблемах расизма — чернокожие преступники якобы подвержены казни куда чаще, особенно в случаях, когда их жертвами оказались белые.

«Смертная казнь — прямое продолжение линчевания. Это спонсируемый государством расизм, и сегодня у нас появилась возможность покончить с этим», — заявил один из законодателей штата, демократ Джей Джонс. Некоторые республиканцы выступили вместе с членами Демократической партии за запрет смертной казни, но в основном Республиканская партия в штате высказалась против отмены.

Вирджиния стала 23-м штатом США, где не прибегают к смертной казни, и первым среди тех, что входили в Конфедерацию южных штатов. Известно также, что это штат с наибольшим числом казненных в американской истории.

В России смертная казнь разрешена законом, но фактически не применяется: с 1997 года на нее действует мораторий. В недавнем опросе ВЦИОМ два процента россиян заявили, что на месте властей сняли бы мораторий.

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