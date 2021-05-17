Россиян предупредили о «супервысоких» температурах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до отметки выше 30 градусов.

Так, «супервысокие температуры» ожидаются в Волгоградской, Астраханской областях, а также в Калмыкии. Кроме того, на Ямал будет на 10-12 градусов теплее нормы.

В Астраханской области в течение недели потеплеет до 31-36 градусов выше нуля. В Кировской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях температура поднимется до 30-35 градусов.

До 37 градусов тепла ожидается в Оренбургской области, температура на Урале будет примерно на 10 градусом выше нормы. Кроме того, потеплеет до 35 градусов в Свердловской области, в Челябинской области — до 30-35 градусов, в Курганской и Тюменской областях — до 37 градусов.

Однако в Ростовской области и Краснодарском крае, наоборот, похолодает. В этих регионах температура воздуха не должна составить более 20-25 градусов. В Алтайском крае, в Омской области температура достигнет 28 градусов.

Ранее Вильфанд в беседе предупредил, что россиян ждет опасное солнце. По его словам, индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки от шести до семи в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Также высокие индексы ультрафиолетового излучения также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа.