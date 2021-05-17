Россиян предупредили об опасном солнце

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе

с РИА Новости предупредил, что россиян ждет опасное солнце.

По его словам, индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки от шести до семи в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. «Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце. Прикрывать одеждой с длинными рукавами руки или сомбреро носить», — сказал синоптик

Он пояснил, что высокие индексы ультрафиолетового излучения также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. При этом в Сочи индекс будет достигать восьми единиц. Кроме того, опасное солнце будет на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.

Ранее Роспотребназдор дал советы россиянам по спасению от перегрева в жару. Специалисты порекомендовали носить одежду светлых цветов из натуральных тканей, отказаться от жирной пищи и спиртного, а также планировать поездки на вечернее и утреннее время. Там также уточнили, что в жаркие дни следует ограничить время пребывания на улице и минимизировать физические нагрузки.