Мать пятилетней девочки обругали в сети за наряд дочери на школьном празднике

Американка выбрала для маленькой дочери неприличный наряд и получила прозвище худшей матери в сети. На ролик, появившийся в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Жительница Флориды Шарли Дарлинг (Sharlie Darling) рассказала журналистам, что долго не могла придумать, в чем ее пятилетняя дочь Мэдлин (Madeline) отправится в школу на «праздник культур». В итоге женщина решила нарядить девочку в образ basic bitch («банальная дура» — сленговый термин в американской поп-культуре, обозначающий людей, которые любят все массовое, в духе мейнстрима).

Согласно материалу, Мэдлин посетила мероприятие в полосатой оверсайз-футболке, черных облегающих легинсах, а также шерстяной обуви Ugg песочного цвета. Ее наряд дополнили объемный бежевый шарф, стакан из кофейни Starbucks и небрежный пучок на голове.

По словам Дарлинг, она объяснила учителям идею наряда дочери, и они отнеслись к одежде девочки с юмором. «Сначала они не поняли, почему Мэдлин не хочет выбрасывать пустой стакан из Starbucks, но потом они поняли шутку и посчитали, что это мило», — пояснила американка.

Опубликованный Дарлинг ролик набрал более 14 миллионов просмотров. Пользователи сети не оценили одежду пятилетней девочки и обругали Дарлинг в комментариях. «По этой причине некоторым людям лучше не становится родителями», «Вот что происходит, когда представители поколения Z становятся родителями», «Пожалуйста, не заводи больше детей», «Худшая мать», — высказывались зрители.

В марте мать нарастила ногти младенцу ради рекламы и была обругана в сети. Героиня материала, чье имя не раскрывается, опубликовала в соцсетях несколько рекламных кадров, на которых запечатлены руки младенца с длинным ногтями с острой формой.