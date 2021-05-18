Знаменитая достопримечательность разрушилась от ветра и рухнула в море

Знаменитая достопримечательность Галапагосских островов — Арка Дарвина разрушилась от ветра и рухнула в море. Об этом сообщает BBC News.

По информации министерства окружающей среды Эквадора, это произошло из-за естественных процессов эрозии. Достопримечательность считалась лучшим местом для дайвинга.

Известная среди туристов живописная скала расположена менее чем в одном километре от необитаемого острова Дарвина. Архипелаг Галапагосов находится под защитой ЮНЕСКО, в его составе насчитывается 234 острова, на четырех из них проживает около 30 тысяч человек.

Ранее в феврале одна из самых известных достопримечательностей мира раскололась и рухнула в море — белые скалы Дувра, которые считаются одной из самых известных достопримечательностей мира, снова начали разрушаться. Во время прогулки местному жителю удалось снять на видео момент падения огромного обломка породы.