Во Франции захотели сотрудничать с Россией вопреки санкциям. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

О желании сотрудничать президент ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата» Эммануэль Киде рассказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заверил, что французские предприниматели настроены на работу, несмотря на пандемию коронавируса и сложную геополитическую обстановку. Киде подчеркнул, что перспективные направления для совместной работы сторон — это развитие и внедрение высоких технологий и инноваций на предприятиях.

Лавров, в свою очередь, назвал Францию «важным зарубежным партнером» России. Он отметил, что российская сторона заинтересована в привлечении французских инвестиций в экономику и дальнейшем развитии отношений между странами.

Сообщается, что на встрече также обсудили отношения России с Евросоюзом и перспективы будущего делового взаимодействия Москвы и Парижа.

В апреле генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский рассказал, что 2021 год объявлен «перекрестным» Годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В связи с этим будет организован целый ряд совместных проектов в области экономики, образования, здравоохранения, культуры.