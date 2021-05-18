Кейт Мосс дала шанс фанатам увидеть ее топлес

Британская топ-модель Кейт Мосс предоставила фанатам шанс увидеть ее полуобнаженной на видео в рамках благотворительного аукциона. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Согласно информации издания, эпизод с участием 47-летней модели был отснят художественным коллективом NFT. Известно, что ролик разделен на три короткие части: «Поездка с Кейт», «Прогулка с Кейт» и «Сон с Кейт». На кадрах последней знаменитость появляется в кадре, лежа на кровати без одежды и вскинув руки вверх. При этом ее тело частично прикрыто одеялом.

Отмечается, что упомянутые клипы можно увидеть в Instagram-аккаунте творческого коллектива, но только победитель получит на руки видео и аудио-дополнение, записанное самой Мосс. По последним данным, откровенный эпизод привлек на онлайн-аукцион 11 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей).

«Меня привлекла идея, что это видео можно использовать, чтобы помочь нуждающимся. Я с нетерпением жду момента, когда мы доведем наш эксперимент до конца», — высказалась супермодель.

Часть прибыли аукциона будет направлена в благотворительную организацию по охране психического здоровья Gurl's Talk, которая предоставляет ресурсы и безопасное пространство для женщин и девочек, оказавшихся в затруднительном жизненном положении.

В декабре прошлого года Кейт Мосс снялась для обложки Vogue в откровенных нарядах. Так, на первом кадре она запечатлена в зеленом платье из полупрозрачного материала, через который просвечивала ее грудь. На втором фото Мосс позирует в черных кроп-топе бренда Versace.