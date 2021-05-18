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Похитивший шестилетнего мальчика россиянин назвал свой мотив

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Кадр: Telegram-канал Life Shot

Мужчина, который похитил шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, признался, что хотел увезти его жить в деревню. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

35-летний Павел Соколов объяснил полицейским, что хотел, чтобы мальчик стал его сыном. Он не собирался возвращать Артема, зная о последствиях. Злоумышленник уверяет, что насильственных действий в отношении мальчика не совершал.

По информации Life shot, у мужчины нет документов и постоянного места жительства. «[Павел] ехал проездом из Казани в Москву, но на Нижегородском вокзале познакомился с бомжами и затусил с ними», — отмечают там. Также он состоит на учете в ПНД Екатеринбурга.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника. Также дело могут возбудить против матери мальчика за неисполнение обязанностей по воспитанию, лишив ее родительских прав. Артема привезли домой к тете в три часа ночи, он засыпал на ходу, поскольку сильно устал.

Об исчезновении ребенка сообщалось ранее 18 мая. Мальчик взял у матери деньги и отправился в ближайший магазин в Нижегородском районе за прохладительными напитками. После этого он ушел в сопровождении неизвестного мужчины.

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