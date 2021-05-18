Туристам дадут посмотреть на Нью-Йорк из стеклянной подвесной кабины

Туристам Нью-Йорка дадут посмотреть на город из стеклянной подвесной кабины лифта с высоты 370 метров. Об этом пишет Fox News.

Комплекс One Vanderbilt в Нью-Йорке предложит любителям острых ощущений новый способ полюбоваться панорамой города — стеклянный лифт, выступающий снаружи здания, поднимет туристов на высоту 77-го этажа.

Также гости небоскреба смогут уединиться в баре на открытой высотной террасе или отдохнуть на «самом высоком городском открытом альпийском луге в мире». Все достопримечательности станут доступны уже в конце октября этого года.

Ранее в апреле россиянам назвали альтернативные способы получить визу в США. Так, туристам посоветовали оформлять документы в соседних государствах, где есть американское посольство. В настоящий момент самыми доступными направлениями, куда можно поехать для получения визы, являются Казахстан, Грузия, Армения и Киргизия.