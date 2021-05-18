Россияне назвали любимый вид офиса

Опрошенные сервисом поиска работы SuperJob россияне назвали любимый вид офисных помещений. Выдержки из исследования приводит РБК.

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45 процентов респондентов отметили, что продуктивнее всего работают в отдельном кабинете. 13 процентов назвали самым подходящим вариантом общие помещения, или open space. 26 процентов считают, что тип рабочего пространства вовсе не влияет на производительность.

По данным опроса, чаще отдельные кабинеты предпочитают более возрастные работники — в возрасте от 45 лет их выбрали 54 процента. Среди сотрудников до 24 лет 44 процента респондентов ответили, что им не важно, где именно работать.

При этом за последние пять лет популярность open space в России снизилась на три процентных пункта — с 16 процентов в 2016 году. Отдельные кабинеты в 2016-м выбирали на 14 процентных пунктов больше людей — 59 процентов.