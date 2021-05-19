Суд приговорил к 10 годам колонии планировавшего взрыв и расстрел в техникуме

Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима россиянина, планировавшего устроить взрыв и расстрел в одном из техникумов Улан-Удэ. Об этом в среду, 19 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Он также обязан злоумышленника выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

По данным следствия, осужденный находился под впечатлением от новостей в интернете о массовых убийствах в России. 20-летний мужчина нелегально изготавливал взрывные устройства и хранил их у себя дома — ему удалось соорудить около 15 бомб. О готовящемся преступлении узнали сотрудники региональных МВД и ФСБ. Им удалось разоблачить злоумышленника.

Установлено, что для осуществления убийств злоумышленник купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы и дистанционные пульты для подрыва взрывчатки. Кроме того, он попробовал поступить в учебное заведение и в качестве абитуриента изучал здание.

После проведения экспертизы выяснилось, что мужчина психически здоров.