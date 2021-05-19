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Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту «Би-би-си»

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе сделал замечание журналисту местного бюро «Би-би-си», который прервал его речь. Видео инцидента публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах российский министр начинает говорить, рассказывая о прошедших переговорах с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В это же время к трибуне подходит корреспондент с микрофонами «Би-би-си» и «Радио свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и начинает их устанавливать. Первые секунды Лавров наблюдает за происходящим, а затем комментирует действия журналиста.

«Это "Би-би-си" такие манеры практикует?» — спросил глава МИД у корреспондента и затем продолжил пресс-конференцию.

Ранее Лавров обсудил возможные поставки российской вакцины «Спутника V» с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По его словам, о безвозмездных поставках президенты двух стран Эмомали Рахмон и Владимир Путин договорились еще 8 мая.

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