Глава МИД России Сергей Лавров предложил Армении и Азербайджану помощь в демаркации границы. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, пишет ТАСС.

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По словам министра, Москва в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может помочь Баку и Еревану в урегулировании ситуации на границе. Кроме того, российская сторона выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации.

14 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным запросил у него военную помощь на фоне приграничного конфликта с Азербайджаном.

13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Эти действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве.

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