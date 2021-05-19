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Президент Мексики извинился за массовые убийства китайцев

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Фото: Henry Romero / Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально извинился за массовые убийства китайских мигрантов в 1911 году. Об этом сообщает SupChina.

Лидер выразил сожаление на церемонии, в которой участвовали посол Китая в стране Чжо Цинцяо. «Мексиканское государство никогда больше не допустит расизма, дискриминации и ксенофобии», — заявил политик.

В речи Обрадора речь шла об инциденте в городе Торреон на севере Мексики. Там 13-15 мая 1911-го в ходе резни по расовым мотивам были убиты 303 китайца. Отмечается, что в Торреоне сохранились потомки китайских мигрантов. Для них извинения президента были необходимым актом раскаяния, передает SupChina.

Местные жители заключили, что извинения Обрадора дали гражданам возможность почтить память своих предков. По их словам, теперь китайское сообщество может быть уверено, что подобное насилие в Мексике не повторится.

Как ранее сообщала газета El Pais, в ходе своего президентского срока Обрадор блокирует доступ любых иностранных инвестиций в экономику Мексики, кроме китайских. Компании Китая регулярно выигрывают крупные государственные контракты. Отмечается, что в 2020 году Мексика заняла первое место в Латинской Америке по количеству инвестиций от китайской стороны.

4 мая мексиканский президент принес извинения коренному народу майя за причиненный вред и дискриминацию его представителей с начала испанской колонизации Америки.

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