Президент Мексики принес официальные извинения народу майя

Власти Мексики принесли официальные извинения коренному народу майя за причиненный вред и дискриминацию его представителей с начала испанской колонизации Америки. Соответствующее заявление сделал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Текст опубликован на сайте его администрации.

Согласно заявлению, мексиканские власти «в соответствии с этическим императивом правительства, но также и по собственному убеждению» приносят извинения народу майя за «ужасные злоупотребления, которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями» в годы испанского завоевания Америки, за 300 лет колониального владычества и два века независимой истории Мексики.

Цивилизация майя достигла своего расцвета в 300-900 годы нашей эры, а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Потомками древних майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноязычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы, Гондураса. В настоящее время в Мексике и странах Центральной Америки проживают, по разным оценкам, порядка 5 миллионов майя.

Ранее ученые Испанского национального исследовательского совета пришли к выводу, что 1590 лет назад древняя цивилизация майя частично пострадала из-за катастрофического извержения вулкана Илопанго, убившего все живое в радиусе 40 километров. Шлейф поднялся на высоту до 45 километров, а пепел выпал на территории протяженностью более семи тысяч километров, достигнув Гренландии. Полусантиметровый слой пепла покрыл территории площадью более двух миллионов квадратных километров.