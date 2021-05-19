Герман Греф рассказал об управлении комбайном

Глава Сбера Герман Греф рассказал о перспективах внедрения высоких технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в сфере сельского хозяйства, а также отметил, что однажды лично управлял комбайном. Топ-менеджер заявил, что российские наработки в сфере сельского хозяйства выглядят неплохо и востребованы за рубежом. Об этом он рассказал в ходе стратегической сессии по ИИ, организованной Сбером для Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Даже некоторые технологии в сельском хозяйстве мы экспортируем, например в Латинскую Америку. Наши разработки недорогие, а самое главное — они не сложны для применения», — сказал Греф.

Глава Сбера вспомнил, как сам управлял комбайном. «Нажимаешь одну кнопку, на этом твоя функция заканчивается, нужно только отслеживать работу механизма. Это серьезное облегчение труда. Например, до 20 процентов экономится на сборе зерна», — подчеркнул Греф.

Он добавил, что функция Сбера — создание систем, которые позволят использовать нейросети. «Нужно, чтобы стартапер или фермер мог добавить свой датасет в систему и получить результат. Подобные разработки должны быть максимально просты для пользователей», — уверен Греф. .

В феврале президент страны Владимир Путин перечислил причины «очевидного прорыва» страны в сельском хозяйстве. Он рассказал, что развитие сферы стало возможным, в том числе благодаря поддержке государства.