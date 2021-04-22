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Греф рассказал об избытке денег

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Герман Греф
Герман Греф
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сейчас для компаний сложился наилучший момент для выхода на биржу и первичного размещения акций (IPO), поскольку в мире сформировался невиданный избыток денег. Об этом в интервью РБК рассказал глава Сбера Герман Греф.

По его словам, в последнее время продается все, что угодно, и «продается с какими-то безумными мультипликаторами», поскольку инвесторы готовы скупать любые активы. Греф заметил, что если бы у него была компания, то он бы этот шанс использовал.

Вместе с тем банкир призвал инвесторов быть осторожными, потому что это время очень подходит и для плохих компаний. По его мнению, на рынке уже «надулся большой пузырь», и остается только ждать, когда он лопнет.

Вместе с тем глава Сбера считает, что российскому рынку падение не грозит, потому что он, за исключением некоторых компаний, и так не перегрет. Что касается американского, то в первую очередь серьезная коррекция ожидает технологические компании, которые в разы подорожали.

В том же интервью Греф предложил изменить бюджетное правило, в рамках которого избыточные доходы от продажи нефти и газа попадают в Фонд национального благосостояния (ФНБ). По его мнению, логичной реформой могло бы стать увеличение частоты переводов — не раз в год, а раз в квартал.

Ранее сообщалось, что основатели российской сети магазинов Fix PriceСергей Ломакин и Артем Хачатрянстали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO. При размещении на Лондонской бирже инвесторы оценили компанию в 8,3 миллиарда долларов.

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