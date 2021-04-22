Греф предложил чаще забирать деньги за продажу нефти и газа

Глава Сбера Герман Греф предложил чаще переводить средства, полученные от продажи нефти и газа в рамках бюджетного правила, в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В интервью РБК он отметил, что это единственное необходимое изменение в текущей практике.

Забирать деньги, по мнению банкира, стоит не раз в год, как в настоящее время, а, например, раз в квартал. Такая частота позволила бы лучше планировать и использовать остаток средств.

Во всем остальном, добавил Греф, бюджетное правило менять не стоит. Идею об использовании средств ФНБ выше накопленного минимума глава Сбера поддержал.

Бюджетное правило, действующее в текущем виде с 2018 года, означает, что Минфин покупает валюту на доходы от продажи нефти по цене выше установленного уровня (в 2021 году — 43,3 доллара за баррель), а потом Центробанк перечисляет ее в ФНБ. По сути речь идет о направлении в резервы нефтегазовых доходов, превысивших определенную планку.

Траты средств, накопленных в ФНБ, остаются одной из главных дискуссионных тем в правительстве. Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что часть денег фонда следует пустить на инфраструктурные проекты в России.