Умер подаренный британской королеве в утешение щенок

Умер один из щенков, подаренных британской королеве Елизавете II в утешение, когда ее муж принц Филипп был при смерти. Об этом сообщает The Telegraph.

Щенок корги по кличке Фергюс умер в выходные 15-16 мая. Причина смерти не уточняется. «Королева была совершенно убита, — утверждает источник издания The Sun. — Ей подарили щенков, чтобы поднять настроение в трудный период жизни. А теперь все расстроены, потому что он умер так скоро после того, как королева потеряла мужа».

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Пара щенков была подарком королеве от ее сына принца Эндрю. Предполагалось, что с ними ей будет легче пережить кризис в семье, связанный с болезнью ее мужа и ссорой с принцем Гарри и Меган Маркл. 9 апреля Филипп скончался в возрасте 99 лет.

Елизавета II назвала одного из щенков Фергюсом в честь своего дяди Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в битве при Лоосе во время Первой мировой войны. Другому щенку дали кличку Мик по названию шотландского озера, возле которого она любила гулять и устраивать пикники.

За всю жизнь у британской королевы было более 30 корги и дорги (помесь корги и таксы). В 2015 году Елизавета II заявила, что перестанет заводить новых питомцев из-за опасения, что они переживут ее. После смерти пса по кличке Вулкан в декабре 2020 года, у нее оставалась единственная собака — дорги Кэнди.