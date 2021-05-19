Украина заявила об обстрелах в Донбассе

Киев заявил о неоднократных обстрелах в Донбассе, сообщает «Интерфакс-Украина».

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«За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет», — сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным Киева, обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Светлодарск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка. Противник использовал гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

Между тем представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силы дважды за сутки нарушили режим прекращения огня.

Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Калиновка. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и автоматических станковых гранатометов АГС-17, передает «Луганский информационный центр».

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в Луганской области странные разобранные танки Вооруженных сил Украины. Проводится служебное расследование.