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Главную силу России назвали критической слабостью США

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Армия США со времен холодной войны не уделяла должного внимания радиоэлектронной борьбе (РЭБ), однако в настоящее время наверстывает упущенное, пишет Breaking Defense.

«РЭБ — главная сила России и Китая и критическая слабость для Вооруженных сил США, которые все больше полагаются на радиосети», — утверждает издание.

Breaking Defense отмечает, что некоторые технологии, связанные с РЭБ, армия США отработала в тактических военных играх, получивших название Experimentation Demonstration Gateway Event 2021 (EDGE21), которые предшествуют крупным учениям Convergence.

В частности, в EDGE21 был задействован прототип нового армейского набора общих стандартов и интерфейсов для авиационной электроники Modular Open Systems Architecture (MOSA), который планируется задействовать на вертолетах, создаваемых в рамках программы Future Vertical Lift (FVL).

Ранее сообщалось, что, согласно The Drive, в ходе EDGE21 дрон-камикадзе, который в условиях строгой секретности разрабатывается в США, не смог поразить макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В октябре 2020 года сообщалось, что демонстратор многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы FVL, побил свой предыдущий рекорд скорости полета 205 узлов (почти 380 километров в час), достигнутый в июне того же года.

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