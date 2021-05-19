Поправки «Единой России» о бесплатной газификации поступили в комитет Госдумы

Поправки «Единой России» о бесплатном подключении участков граждан к газу поступили в профильный комитет Госдумы. Их примут до конца весенней сессии, сообщил председатель профильного комитета Павел Завальный. Об этом сообщается на сайте партии.

В законопроекте указано, что проведение газа к границам участка будет бесплатным для россиян. Кроме того, документ предусматривается удобный и простой процесс подключения коммуникаций.

Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и председатель комитета по энергетике Павел Завальный, а также сенатор Андрей Кутепов.

Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».

Ранее были названы сроки подключения домов россиян к газу. По словам вице-премьера Александра Новака, полностью программу собираются реализовать к 2023 году. План, разработанный правительством, предполагает создание единого оператора, который будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строительства газораспределительных сетей.