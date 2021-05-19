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Российский губернатор призвал задуматься о возрождении СССР

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Калининградский губернатор Антон Алиханов призвал задуматься о возрождении СССР в ответ на претензии местных коммунистов, обвинивших его в десоветизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе. Моя семья пострадала от развала нашей великой родины. Мое мнение, что было бы, конечно, хорошо и замечательно, чтобы семья советских народов когда-нибудь воссоединилась бы снова», — сказал глава региона и подчеркнул, что не шутит.

Отмечается, что депутат от фракции КПРФ Виталий Садков сказал Алиханову, что его решение снести самый знаменитый в Калининграде недострой — Дом Советов — означает, что региональные власти продолжают идею десоветизации. После этого заявления губернатор сообщил, что намерен восстановить Дом Советов, чтобы перевезти туда чиновников всех региональных ведомств. Однако экспертиза показала, что реконструкция аварийного здания обойдется гораздо дороже и дольше, чем его снос и строительство нового.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР. По его словам, преодолевать фобии по поводу восстановления Советского Союза помогает идея объединения. «Все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества — а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, — мы двигаемся дальше», — подчеркнул глава государства.

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