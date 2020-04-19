Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР

Преодолевать страхи и фобии по поводу возрождения СССР помогает идея объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс» в воскресенье, 19 апреля.

«Все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества — а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, — мы двигаемся дальше», — прокомментировал президент. Он подчеркнул, что повышение конкурентоспособности республик бывшего СССР за счет объединения является «абсолютно естественным делом», поскольку во всех странах люди свободно говорят на русском языке и имеют общую транспортную инфраструктуру, а также энергетику и связь.

Путин отметил, что западные страны сопротивляются такому объединению. «Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — подчеркнул президент. Он добавил, что «западные коллеги» до недавнего времени вообще «не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле сообщило, что Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву. Согласно слухам, таким образом Путин мог бы остаться у власти и после окончания президентских полномочий в 2024 году как лидер нового Союзного государства. Белорусский лидер, по информации издания, категорически отказался соглашаться на такой план. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг планы президента относительно объединения двух стран. «Это не так, они говорили об углублении союзной интеграции», — сказал официальный представитель Кремля.

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