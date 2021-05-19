Житель Киргизии объявил себя президентом и пытался прорваться в парламент

Житель Киргизии объявил себя президентом страны и пытался прорваться в здание парламента (жогорку кенеша) в Бишкеке. Об этом в среду, 19 мая, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Инцидент произошел накануне вечером. Медикам поступил вызов о том, что мужчина странно ведет себя возле парламента. Прибывшие на место специалисты установили, что он состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья. Выяснилось, что пациенту 35 лет. Он госпитализирован.

На опубликованном видео запечатлено, как мужчину ведут к машине скорой помощи, а он пытается оказать сопротивление.

В октябре сообщалось, что россиянин выдал себя за помощника губернатора и устроил разнос местным чиновникам. Самозванец три дня ездил на разные объекты. Обман вскрылся, когда один из чиновников позвонил в администрацию Краснодарского края.