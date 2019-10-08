Самозванец-миллионер сыграл роскошную свадьбу и заставил невесту платить

Житель Таиланда устроил роскошную свадьбу, не заплатил за нее и исчез, оставив невесту с огромным долгом. Об этом сообщает Asia One.

30-летняя жительница Таиланда по имени Да (Da) познакомилась с 50-летним мужчиной, представившимся Нат (Nat), в марте этого года. Он назвал себя генеральным директором богатой фирмы, у которой есть партнеры в Гонконге. На следующий день после знакомства он сделал девушке предложение.

В апреле пара официально зарегистрировала брак и разослала родным и друзьям приглашения на свадебную церемонию в роскошном отеле тайской провинции Бурирам. Торжество состоялось в мае. Со стороны жениха приехали всего десять друзей. Во время приема он сообщил гостям, что вынужден срочно отправиться в Гонконг, и пропал, забрав чек, выписанный невесте в качестве приданого.

Семья невесты встречалась с женихом лишь один раз, на похоронах родственника. Тогда он убеждал их, что служит советником бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата (Thaksin Shinawatra). Владельцу отеля, где проходило свадебное торжество, мужчина рассказал, что работает пилотом чартерных рейсов между Таиландом и Гонконгом.

По словам матери невесты, общая стоимость свадьбы составила примерно 3,5 миллиона тайских батов (7,5 миллионов рублей). Организаторы сообщили, что за их работу мужчина обещал выплатить еще 300 тысяч батов (640 тысяч рублей).

Владельцы отеля сообщили, что невеста может оплатить счет за свадьбу в рассрочку, однако организаторы торжества уже подали на нее в суд.

Обманутая девушка обратилась за юридической помощью и подала на развод.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Гуанчжоу устроил фиктивную свадьбу ради денежных подарков. Мужчина нанял подставную невесту из агентства «девушек напрокат», но, в конце концов, отказался платить ей за услуги.

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