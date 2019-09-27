Женщина бросила мужа ради диджея с их свадьбы

26-летняя Меган Уиллис (Megan Willis) из США ушла от мужа к диджею, который работал на вечеринке в честь их свадьбы. Об этом сообщает издание Fox News.

Меган встретила 49-летнего Марка Стоуна (Mark Stone) в ноябре 2015 года. Она наняла его в качестве диджея на свадебную вечеринку в июле 2016 года.

Через год после замужества Уиллис поехала навестить родителей в Северную Каролину и зашла в бар, где работал Стоун. Он был в браке уже 27 лет и столкнулся с теми же проблемами, что Уиллис, которая жаловалась, что ее муж предпочитал ей телевизор и компьютерные игры, в то время как она хотела «исследовать мир». Ей не хотелось выпрашивать у мужа внимание, поэтому она подала на развод. Уиллис и Стоун нашли много общих тем и начали общаться ежедневно.

После развода в январе 2018 года Уиллис переехала в Северную Каролину. Спустя восемь месяцев Стоун тоже развелся. Меган и Марк живут вместе и собираются создать семью, разница в возрасте их не беспокоит.

Ранее сообщалось, что полиция американского округа Харрис, штат Техас, объявила в розыск 51-летнего Пола Никсона (Paul Nixon), который развелся с женой без ее ведома. Он подделал документы и получил соответствующее заключение суда.

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