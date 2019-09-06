Бывший король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула «Мисс Москва 2015» Оксане Воеводиной, считает, что наделал ошибок в личной жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Султан выразил сожаление, что решения, которые он принимал в своей частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях. Он также выразил неудовольствие в связи с появлением в интернете его личных фотографий и ложной информации о его жизни.

«Дворец Келантана глубоко возмущен и осуждает распространение в социальных медиа личных фотографий его королевского высочества султана Мухаммада V и всех неподобающих постов по поводу его частных и персональных дел, — говорится в официальном заявлении султана. — Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии».

После развода Воеводина выложила в Instagram несколько снимков Мухаммада V и утверждала, что он называл детей «главной мечтой его жизни».

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля. Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты заявила, что не будет рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку не хочет никого ранить.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

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