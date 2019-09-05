«Мисс Москва» рассказала о заветной мечте короля Малайзии

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина рассказала о заветной мечте бывшего Верховного правителя Малайзии. Об этом она написала в Instagram.

Воеводина призналась, что при первой же встрече с Мухаммадом V у нее возникло ощущение, что он станет будущим отцом ее детей. Когда они узнали друг друга ближе и монарх предложил ей переехать в Малайзию, она спросила его, были ли у него раньше жены и дети.

Король ответил, что в 2015 году он развелся с супругой, уроженкой Чехии, так как оказалось, что у нее остался муж на родине. Мухамамад V добавил, что у него нет и не было детей, а это — «главная мечта его жизни».

Также Воеводина написала, что бывший супруг обещал «научить ее всему, что знает об исламе».

В мае у россиянки и ее мужа, бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, родился первенец, после чего у Оксаны развилась послеродовая депрессия. 17 июля сообщалось о разводе «Мисс Москва-2015». По информации газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, причем эта информация несколько раз опровергалась и вновь подтверждалась.

Существует версия, что Мухаммад V подал на развод, так как заподозрил, что королева красоты родила сына не от него. Сама Воеводина писала, что пока не планирует рассказывать о настоящих причинах развода, поскольку не хочет никому причинить боль.

Модель и король поженились в ноябре 2018 года. В январе 2019 года Мухаммад V отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

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