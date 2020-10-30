Россиянин выдал себя за помощника губернатора и устроил разнос чиновникам

В Краснодарском крае россиянин выдал себя за помощника губернатора и устроил разнос местным чиновникам, самозванец три дня ездил на разные объекты в станице Передовая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 30 октября.

Гражданин по фамилии Козлов сообщил, что приехал из администрации края с проверкой. Он посещал строительные объекты, критиковал местные власти и подрядчиков. «Я бы вас придушил, как котят!» — пригрозил он представителю строительной компании.

Обман вскрылся, когда один из чиновников позвонил в администрацию края. Оказалось, что критиковал и давал указания актер. Чиновники полагают, что таким образом местный депутат пытался скомпрометировать власть станицы и решить свои земельные вопросы.