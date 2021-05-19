В России учительница смыла макияж с лица школьницы с криком «вот так вот тебе»

В городе Морозовск Ростовской области учительница школы №4 с криками заставила школьницу смыть яркий макияж. Произошедшее попало на видео, его опубликовало сообщество «Ростов Главный» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщина подводит ученицу к раковинам и со словами «вот так вот тебе» начинает умывать ей лицо. После этого она возвращает школьницу в класс.

«Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид. Я сказала, умойся», — говорит педагог. На этом запись обрывается.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник, в школе провели служебное расследование, но пока шла проверка, учительница уволилась по собственному желанию. Известно, что она была классной руководительницей ученицы, которую заставила умываться. Собеседник издания уточнил, что женщина извинилась перед школьницей.