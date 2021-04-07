Директор российской школы приказала детям нарядиться и устроить ей праздник

Директор калининградской школы №50 решила отметить свой день рождения с размахом и призвала учеников нарядиться, чтобы устроить ей праздник. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Уроки в день рождения директора обещали сократить, а учеников обязали прийти в парадной форме и устроить торжество. Позже в школе объяснили, что «информация немножечко искаженная»: «Прямого указания не было дано. Никакого концерта не будет. Парадная форма — просто белая блуза или рубашечка. Это начальные классы, почему бы и нет? Дань уважения директору школы, у которого юбилей».

По словам сотрудников администрации школы, идея таким образом отпраздновать юбилей директора пришла одному из активных учителей.

Ранее стало известно, что в Башкирии учительница поставила двойку на лоб первокласснице. Девочка разговаривала на уроке, и педагог решила проучить ее, поставив «неуд» в альбом для рисования. Альбома у первоклашки не оказалось, и учительница «проявила фантазию», нарисовав двойку ручкой на лице девочки.