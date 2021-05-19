Власти Бали пожаловались на заполонивших остров надоедливых блогеров

Правительство Бали рассказало о надоедливых блогерах, которые заполонили остров во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что постепенное возобновление туризма привлекает на курорт не только обычных путешественников, но и крупных блогеров, которые, по словам местных жителей, «раздражают и приносят одни проблемы».

Так власти Бали пожаловались на череду инцидентов с участием инфлюенсеров. Прежде всего они касаются нарушений ограничений, установленных для предотвращения коронавирусной инфекции.

В качестве примера они привели розыгрыш девушки, которая решила нарушить правило об обязательном ношении средств защиты в супермаркете, нарисовав себе маску на лице. В итоге нарушительницу депортировали из страны.

Как отметил местный политик Нилух Джелантик (Niluh Djelantik), Бали пользуется популярностью у известных в сети личностей и подобные инциденты могут негативно повлиять на имидж курорта.

В мае туристка из России отдохнула на Бали и выяснила настоящее отношение местных жителей к русским. По словам горничной по имени Маде, работающей на вилле у россиян, населению острова приходится кардинально перестраивать свой ритм жизни. Например, учиться готовить традиционные русские блины. Также она отметила сильные различия в менталитете, которые тем не менее не являются чем-то негативным.