Отдохнувшая на Бали россиянка выяснила настоящее мнение местных о русских

Россиянка отдохнула на Бали и выяснила настоящее мнение местных жителей о русских, которые «заполонили» остров. Своими наблюдения девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Во время поездки автору статьи удалось разговориться с горничной по имени Маде, которая работает на вилле экспатов из России. Как рассказала уборщица, если раньше на курорт приезжали в основном туристы из Австралии и Новой Зеландии, то сейчас на острове «правят» русские, под которых приходится перестраивать ритм жизни.

Например, знание русского языка стало для местных необходимостью, без которой трудно устроиться на работу, а в ресторанах все чаще можно найти такие блюда, как блины и сырники.

Также Маде указала на некоторые различия в менталитете у балийцев и русских. «И быт у вас другой, и характер. Например, вы гладите постельное белье и любите часами мыться в душе, а мы же этого понять не можем», — высказала свое мнение жительница острова.

Тем не менее, для горничной непохожесть не является чем-то негативным. Маде отметила, что русские — очень добрые люди с широкой душой.

Ранее в апреле турист из России съездил на Бали и заснял «разруху» на опустевшем курорте. На выложенном в TikTok ролике видны заброшенные отели и кафе, а также пустынные улицы. Однако, как отметил мужчина, в покинутых зданиях можно заночевать в случае нехватки денег. «Нет, ну а зачем платить? Особенно, если любишь насекомых», — иронично подметил автор.