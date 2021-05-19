Турция запретит ввоз пластиковых отходов

Власти Турции запретят ввоз в страну пластиковых отходов после громкого расследования экологической организации Greenpeace о незаконных свалках отходов из Великобритании, пишет The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2021/may/19/turkey-to-ban-plastic-waste-imports).

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Турецкое правительство объявило об ограничении импорта пластика вечером 18 мая. Министр торговли страны пояснил, что под запрет попадут не все виды полимеров. Ограничения касаются полиэтиленового пластика, который есть в 94 процентах британских отходов, экспортируемых в Турцию, в том числе баночки от йогурта, салатов, полиэтиленовая пленка. Санкции возникли на фоне того, что экологи Greenpeace обнаружили несколько свалок британского пластика на пляжах, дорогах, в водоемах в южном городе Адана.

«Фотографии сброшенных и сожженных в Турции британских бытовых отходов потрясли людей. Правительство Великобритании должно положить конец тому, чтобы наши пластиковые отходы наносили ущерб другим странам. Нужен полный запрет на экспорт таких отходов, а также законы, которые будут подталкивать к сокращению производства пластика», — рассказал изданию представитель британского подразделения Greenpeace Сэм Четан-Уэлш.

Экспорт пластикового мусора Великобритании в Турцию увеличился с 12 тысяч тонн в 2016 году до 209 тысяч тонн в 2020 году, из них почти 198 тысяч тонн — это полиэтилен.

Великобритания является абсолютным мировым лидером по объему пластиковых отходов в пересчете на численность населения страны. А по совокупному количеству пластиковых отходов ее обгоняют только США. Помимо Турции больше всего отходов из Великобритании вывозят на утилизацию в Малайзию и Польшу.