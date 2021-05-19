Беременная чеченка обвинила полицейских в похищении ее мужа

Беременная жительница чеченского села Комсомольское Сумая рассказала, что ее мужа Акрамана Татаева похитили и больше трех недель незаконно удерживают в отделении полиции, не предъявляя обвинений. Об этом сообщается на сайте международного общества «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Сумаи, 23 апреля муж поехал с ней в районную больницу. Конфликт с двумя мужчинами в гражданской одежде произошел во дворе учреждения. Они подошли к Сумае и потребовали сесть в их автомобиль, «не поднимая панику». Татаев попытался успокоить жену и взял у нее телефон. Неизвестные захотели забрать устройство и начали тащить Сумаю к машине. Ее муж вышел из себя и «в гневе» разбил телефон, на что один из мужчин сказал: «Вот это ты очень хорошо сделал». Его ударили его по голове, затащили на заднее сиденье автомобиля и увезли, крикнув Сумае: «Вот теперь попытайся помочь любимому мужу».

Оказалось, что те двое были полицейскими. Как пишет «Мемориал», мать Татаева Марем Саламова обратилась к участковому и узнала, что его увезли в отделение полиции, так как он «оказал сопротивление полицейским, разбил телефон, а значит, ему есть что скрывать». 29 апреля родственников и друзей Татаева вызвали в отдел полиции, где брат увидел его избитым. Еще через день Сумаю опросили в отделе полиции и показали снимок двух мужчин в камуфляжной одежде, который якобы нашли в телефоне Татаева.

Полицейские добавили, что Татаеву ничего не вменяют, и пообещали отпустить его к Ураза-байраму 13 мая. За день до праздника Сумае удалось увидеть мужа, который, по ее словам, был «истощен, бледен, испуган, не реагировал на просьбы поговорить с ней». Как утверждает «Мемориал», замначальника отделения полиции Умар Джабраилов говорил, что супругов надо расстрелять, показывал «снимки страниц силовиков в Instagram», утверждая, что их нашли в телефоне Татаева. Сумая уверена, что ее мужу не присылали эти фотографии, так как у нее был доступ ко всем его мессенджерам. Тутаев также заверил ее, что не посылал никакие фотографии, но просматривал разные Telegram-каналы, и снимки могли загрузиться автоматически.

«Мемориал» обратился в республиканские МВД, Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку.