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Семья сообщившего о казнях в Чечне силовика заявила о его долгах и наркомании

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Имран Гезмахмаев
Имран Гезмахмаев
Кадр: @groznytv

Родственники бывшего бойца полка специального назначения имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, рассказавшего «Новой газете» о массовых казнях в Чечне, обвинили его в употреблении наркотиков и заявили о больших долгах. Соответствующий сюжет опубликован в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

Дядя бывшего силовика Салман Гезмахмаев рассказал журналистам, что в какой-то момент родные заметили, что его племянник сильно похудел. По словам мужчины, выяснилось, что полицейский употреблял наркотики. «Оказывается, он этим занимался, не знаю, таблетки, говорят, есть. Он подсел на них, и у него крыша начала ехать, вон он и задолжал всем», — заявил Гезмахмаев и предположил, что племянник «продался за деньги».

В сюжете ЧГТРК также фигурирует другой дядя Гезмахмаева, Имран, и двоюродный брат Ильван — они говорят на чеченском языке. Отдельно телеканал опубликовал еще два видео с комментариями «жертв аферы Гезмахмаева». По словам Магомеда Исраилова и Сайхана Кантаева, Гезмахмаев попросил у них деньги якобы на лечение дочери, житель Урус-Мартана Салман Берзишев рассказал, что бывший полицейский взял у него в долг машину LADA Priora и все еще не вернул 130 тысяч рублей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Гезмахмаев является наркоманом и злостным должником. «Нам даже стыдно говорить, что в нашем полку был наркоман. Он сбежал в Германию и напридумывал там всякие показания, которых оказалось недостаточно для миграционных служб», — сказал Кадыров.

«Новая газета» 15 марта опубликовала вторую часть расследования о казнях в республике. В ней Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27». Статью резко раскритиковали чеченские власти и сотрудники полка имени Кадырова. Последние обратились к президенту России Владимиру Путину и попросили обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания». В Кремле в ответ заявили, что обращение направлено не по адресу, а в случае необходимости надо задействовать юридические процедуры.

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