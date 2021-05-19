Сыгравший фею-крестную в новой «Золушке» чернокожий гей заявил о наличии ВИЧ

Сыгравший фею-крестную в новом фильме «Золушка» актер Билли Портер признался, что заражен вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). О наличии вируса артист рассказал журналу The Hollywood Reporter, он скрывал свой диагноз от общественности 14 лет.

«Долгое время об этом знали лишь те, кто должен был, — кроме моей матери. Я пытался наладить жизнь и карьеру и не был уверен, что у меня вышло бы, если бы я рассказал об этом не тем людям. Это просто стало бы еще одним способом дискриминировать меня», — объяснил 51-летний актер.

Портер — первый чернокожий гей, ставший лауреатом премии «Эмми» в категории «Лучший актер». Он получил статуэтку за одну из главных ролей в сериале «Поза» в 2019-м. Шоу рассказывает о жизни группы нью-йоркских артистов-транссексуалов на фоне разгорающейся в США эпидемии СПИДа.

Выход музыкального ромкома «Золушка», в котором Портер сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную, запланирован на сентябрь. Главную роль в фильме исполнила Камила Кабельо.