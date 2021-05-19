Компании из США вернули мировое господство

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group провела исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и составила рейтинг мировых компаний по показателю совокупной акционерной доходности (TSR). Авторам удалось выяснить, что в результате пандемии коронавируса мировое господство вернули компании из США.

Показатель TSR складывается из двух параметров: роста котировок акций компании и выплачиваемых ею дивидендов. В нынешнем году BCG проанализировала TSR ведущих мировых компаний в разных секторах экономики за последние пять лет, начиная с 2016 года.

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Первое место в глобальном рейтинге заняла канадская компания-разработчик программного обеспечения для онлайн-магазинов Shopify. Ее TSR за последние пять лет равняется 113 процентам. На втором месте оказался американский производитель компьютерных процессоров AMD с результатом 99,9 процента, на третьем — американский сервис приема и обработки платежей Square (75,5 процента).

В первую пятерку также вошли американские производитель графических процессоров NVIDIA (74,5 процента) и производитель электромобилей Tesla (71,2 процента). Всего в общем рейтинге компании из США составляют 41 процент, среди лидеров отдельных отраслей — 37 процентов. Оба результата являются лучшими среди всех стран.

В общий рейтинг попали 15 российских компаний, однако все они разделены по отраслям экономики, в которых ведут деятельность. Лучший результат показал Сбер, занявший первое место среди банков с показателем совокупной акционерной доходности 28,4 процента. В общем рейтинге он занял 50-е место, оказавшись единственным российским представителем в топ-50.

Среди металлургических компаний второе место занял «Евраз» (58 процентов), 10-е — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, 40 процентов). Девятое место среди медиа занял «Яндекс» (35,4 процента), в нефтегазовой отрасли 4-е, 6-е, 8-е и 10-е заняли «Лукойл» (25 процентов), «Татнефть» (19 процентов), «Новатэк» (18 процентов) и «Газпром» (17 процентов) соответственно.