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Предсказавший обвал экономики США финансист поставил полмиллиарда против Tesla

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Фото: Globallookpress.com

Известный финансист, основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри сообщил о крупной ставке против Tesla. Предсказавший обвал экономики США инвестор приобрел «медвежьи» опционы на акции Илона Маска в сумме более полумиллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Знаменитый инвестор, один из первых, кто получил прибыль от кризиса ипотечного кредитования США, приобрел «медвежьи» пут опционы на более чем 800 тысяч акций Tesla 31 марта 2021 года. Инвесторы получают прибыль от таких опционов, когда ценные бумаги падают в цене.

Tesla от TradingView

Согласно декларации, поданной Scion в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US Securities Exchange Commission (SEC)), к концу первого квартала хедж-фонд Scion владел опционами Tesla на 534 миллиона долларов.

«С конца первого квартала акции Tesla упали на 14 процентов, и опционы оказались прибыльными, но сказать наверняка нельзя», — сказал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник, отметив что их доходность зависит от дополнительных факторов.

Бьюрри не первый раз ставит против Tesla. В пандемию акции компании продемонстрировали рост на 700 процентов, достигнув абсолютного пика в 883,09 доллара за акцию 26 января 2021 года. Незадолго до этого Бьюрри даже советовал главе Tesla Илону Маску продать часть акций компании, чтобы привлечь дополнительный капитал. Управляющий хедж-фондом считал, что акции Tesla находятся на «‎заоблачном» уровне.

Tesla показывает отличный производственный результат даже в коронавирус. Она улучшила производство электрокаров вопреки отраслевой нехватке микросхем и заработала в первом квартале 2021 года рекордную прибыль в 438 миллионов долларов, в 27 раз больше значения за аналогичный квартал годом ранее.

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