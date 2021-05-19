Эмили Ратаковски показала живот после родов и вызвала споры сети

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала свою фигуру после родов и вызвала споры в сети. На опубликованный в ее Instagram-сторис ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах 29-летняя манекенщица попозировала перед зеркалом. Она была одета в бежевые брюки c низкой талией и кроп-топ желтого цвета с изображением пистолета на груди. На лицо знаменитости был нанесен макияж в нюдовых тонах, а волосы уложены волнами.

Пользователи сети восхитились стройной фигурой Ратаковски и плоским животом после родов в комментариях под материалом. «Впечатляет!», «Это настоящая самодисциплина, я восхищаюсь тобой!», «Многие женщины используют свою беременность как оправдание тому, что они не в форме. Но это точно не про тебя, ты пример для подражания!», «Как приятно видеть, что рождение ребенка не отразилось на тебе в негативном ключе», «Эмили, у тебя шикарная фигура! Даже не верится, что после родов прошло всего два месяца!» — писали они.

Однако другие читатели раскритиковали внешний вид модели: «Ты просто изо всех сил втянула живот. У родившей женщины не может быть такой фигуры», «Ты выглядишь очень худой, у тебя болезненный вид», «На самом деле она так не выглядит. Она отвратительная, это даже не смешно. Сплошной фотошоп», «Невозможно выглядеть так после беременности», «Кого ты пытаешься обмануть, Эмили?».

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, снявшись для обложки журнала Vogue. Она продемонстрировала фанатам живот и заявила, что не будет раскрывать пол ребенка. Первенец, которого назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), родился 8 марта.